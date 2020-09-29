Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.420
|1,47
|BIST SINAİ
|1.682
|0,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.773
|1,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|673
|0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.389
|2,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.276
|0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.330
|0,51
|BIST METAL ANA
|2.875
|1,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.235
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|1.209
|1,26
|BIST HİZMETLER
|1.034
|0,78
|BIST ELEKTRİK
|68
|1,96
|BIST ULAŞTIRMA
|1.283
|0,34
|BIST TURİZM
|220
|-0,49
|BIST TİCARET
|3.278
|0,83
|BIST İLETİŞİM
|379
|0,92
|BIST SPOR
|941
|-2,44
|BIST İNŞAAT
|1.320
|1,23
|BIST MALİ
|1.181
|0,74
|BIST BANKA
|1.138
|0,55
|BIST SİGORTA
|5.229
|1,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|896
|0,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|993
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|517
|1,88
|BIST TEKNOLOJİ
|1.765
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|638
|0,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|976
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)