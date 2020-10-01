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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:31:34 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sigorta 5,96 5,68 4,93
Gözde Girişim 5,83 5,59 4,29
ARD Bilişim Teknolojileri 31,82 30,70 3,65
Çemtaş 15,26 14,82 2,97
Bursa Çimento 6,62 6,43 2,95
Koza Madencilik 12,93 12,64 2,29
Gübre Fabrikaları 32,84 32,12 2,24
Koza Altın 79,60 77,90 2,18
Anadolu Grubu Holding 19,29 18,91 2,01
Pınar Süt 22,02 21,66 1,66
İpek Doğal Enerji 11,81 11,62 1,64
Oyak Çimento 8,04 7,92 1,52
Çelebi 74,95 73,90 1,42
Türk Hava Yolları 10,63 10,50 1,24
İş GMYO 1,77 1,75 1,14
Türk Traktör 100,90 100,00 0,90
DO-CO 319,10 316,30 0,89
Ereğli Demir Çelik 9,54 9,46 0,85
Koç Holding 14,79 14,67 0,82
Selçuk Ecza Deposu 8,64 8,58 0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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