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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:40:59 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 13,84 14,70 -5,85
Pınar Et Ve Un 25,70 26,50 -3,02
Arçelik 24,12 24,80 -2,74
Kerevitaş Gıda 5,83 5,98 -2,51
İş Yatırım Menkul Değerler 9,15 9,36 -2,24
İndeks Bilgisayar 16,82 17,20 -2,21
Kartonsan 695,00 709,20 -2,00
Borusan Mannesmann 15,13 15,41 -1,82
Odaş Elektrik 2,79 2,84 -1,76
Enka İnşaat 6,93 7,04 -1,56
Şişe Cam 7,17 7,27 -1,44
Alarko GMYO 17,11 17,36 -1,44
Eczacıbaşı İlaç 6,90 7,00 -1,43
Logo Yazılım 96,65 98,00 -1,38
Karel Elektronik 18,35 18,60 -1,34
Brisa 12,32 12,48 -1,28
Net Holding 2,35 2,38 -1,26
Halk GMYO 2,36 2,39 -1,26
Şekerbank 1,58 1,60 -1,25
Yataş 8,80 8,90 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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