Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|13,84
|14,70
|-5,85
|Pınar Et Ve Un
|25,70
|26,50
|-3,02
|Arçelik
|24,12
|24,80
|-2,74
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|5,98
|-2,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,15
|9,36
|-2,24
|İndeks Bilgisayar
|16,82
|17,20
|-2,21
|Kartonsan
|695,00
|709,20
|-2,00
|Borusan Mannesmann
|15,13
|15,41
|-1,82
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,84
|-1,76
|Enka İnşaat
|6,93
|7,04
|-1,56
|Şişe Cam
|7,17
|7,27
|-1,44
|Alarko GMYO
|17,11
|17,36
|-1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|7,00
|-1,43
|Logo Yazılım
|96,65
|98,00
|-1,38
|Karel Elektronik
|18,35
|18,60
|-1,34
|Brisa
|12,32
|12,48
|-1,28
|Net Holding
|2,35
|2,38
|-1,26
|Halk GMYO
|2,36
|2,39
|-1,26
|Şekerbank
|1,58
|1,60
|-1,25
|Yataş
|8,80
|8,90
|-1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)