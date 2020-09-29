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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:30:48 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 6,41 6,65 -3,61
Trakya Cam 4,93 5,10 -3,33
Soda Sanayii 8,48 8,75 -3,09
Şişe Cam 7,58 7,77 -2,45
Çelebi 73,85 75,70 -2,44
Global Yatırım Holding 4,65 4,73 -1,69
Tümosan Motor ve Traktör 8,39 8,52 -1,53
Gözde Girişim 5,74 5,81 -1,20
Yataş 8,73 8,82 -1,02
Tofaş Oto Fabrikası 23,84 24,02 -0,75
Karel Elektronik 18,12 18,25 -0,71
Emlak Konut GMYO 1,72 1,73 -0,58
Mavi Giyim 37,72 37,90 -0,47
Turkcell 14,93 15,00 -0,47
Alarko Holding 5,86 5,88 -0,34
ASELSAN 17,41 17,46 -0,29
Anadolu Efes 20,92 20,98 -0,29
Tekfen Holding 14,77 14,81 -0,27
Ülker Bisküvi 22,52 22,56 -0,18
İskenderun Demir Çelik 7,11 7,12 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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