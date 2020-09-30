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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:56:03 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 135 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 51 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,66 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,45 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 383 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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