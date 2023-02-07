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Aktüel Güney Kore ve Hindistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Aktüel

Güney Kore ve Hindistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:20:00 -
Güney Kore ve Hindistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo'nun Mustafa Şentop'a gönderdiği destek mesajında, "İnsanların yaralarını hızlı bir şekilde, en kısa sürede sarmasını ve iyileşip huzurlu günlük yaşamlarına dönebilmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajda, Güney Korelilerin Türkiye'de yaşanan afet nedeniyle yasa boğulduğu aktarıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol de arama-kurtarma ekiplerinin ve tıbbi ekipmanların Türkiye'ye ulaştırılması için askeri uçağın kullanılması talimatını vermişti.

Hindistan'dan taziye

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan'ın Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğini ziyaret ederek depremler nedeniyle taziyede bulunduğunu belirtti.

Muraleedharan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de insani desteğine dair mesajını ileterek Türkiye'ye destekte bulunmak için ülkesinin yardım malzemesi ve sağlık ekiplerini göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda "'Dost, Türkçe ve Hintçe de ortak bir kelime... Türkçede bir atasözümüz var: 'Dost kara günde belli olur'. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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