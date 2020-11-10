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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde zincirleme trafik kazası: 14 ölü
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde zincirleme trafik kazası: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:43:22 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde zincirleme trafik kazası: 14 ölü

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13'ü kadın 14 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal bölgesinde iki kamyon ve bir minibüsün dahil olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KwaZulu-Natal sağlık görevlisi Robert Mckenzie, kazada 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mckenzie, "Hayatını kaybedenlerin hepsi minibüste bulunan kişiler. Ölen 14 kişiden 13'ü kadın." dedi.

Kazaya neden olan kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bilgisini paylaşan Mckenzie, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.


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