GÜNCELLEME 2 - Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın nedeniyle 250 arı kovanı zarar gördü.

Koyunoğlu Mahallesi'ndeki zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında, yaklaşık 2 dönüm arazi ve bölgede kurulu 250 arı kovanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

- "Yangına sigara izmariti neden oldu" iddiası

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangınla ilgili jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğü ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın mahallinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yangının çıkış noktasının hemen yanında arıcılık yapan C.L. ve Y.B'nin içtikleri sigaranın izmaritlerini yere atması suretiyle örtü yangını meydana geldiği değerlendirilmiştir. Çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm arazi ve 250 arı kovanı yanarak zarar görmüştür. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."