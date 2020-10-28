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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

Vali Kamuran Taşbilek: - "Allah'a şükürler olsun, ekiplerimizin, çevredeki bütün belediyelerimizin, orman teşkilatımızın anında müdahalesiyle, yardımıyla yangın şu an itibarıyla normal şartlar altında kontrol altına alınma seviyesine geldi" VALİNİN İNCELEMELERİ VE AÇIKLAMASI İLE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:19:49 -
GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda yangın çıktı.

İlçenin Yeşilköy köyü mevkisinde, Örümcek Ormanları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, ilçenin Üçtaş köyü Kez mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Her iki yangına Gümüşhane ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelen yaklaşık 300 kişilik ekip müdahale ediyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, bütün ekiplerin bölgede olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede aşırı rüzgar olduğuna işaret eden Taşbilek, "O rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bütün ekipler oraya sevk edildi. Hava rüzgarlı, müdahale etmeye çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Taşbilek, her yerden takviye talepleri olduğunu belirterek, "Orman teşkilatı zaten kendi bünyesinde bize takviye taleplerini yaptı. Biz de çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik, Erzurum'a kadar, takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının etkili olduğu alan konusunda şu anda rakam vermenin doğru olmadığını dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:

"Sıçramalar söz konusu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Arkadaşlarımızla, uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Orman teşkilatımız orada, bütün müdahalesini yapıyor."

- Vali Taşbilek bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, ilgililerden yangın ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Taşbilek, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale için komşu illerden de çok sayıda takviye geldiğini aktardı.

Vali Taşbilek, şunları ifade etti:

"Şunun bilinmesini istiyoruz, Allah'a şükürler olsun, ekiplerimizin, çevredeki bütün belediyelerimizin, orman teşkilatımızın anında müdahalesiyle, yardımıyla yangın şu an itibarıyla normal şartlar altında kontrol altına alınma seviyesine geldi. Bir iki yerde yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız orada da gayret gösteriyor. İnşallah farklı bir şey olmazsa, olumsuz bir hava koşulu gelişmediği takdirde orayı da en kısa zamanda kontrol altına alarak yangının genelini kontrole almış olacaklar. Büyük geçmiş olsun. İnşallah bu tür hadiseler bir daha ilimizde yaşanmaz."

Zarar gören alanla ilgili soru üzerine Taşbilek, çalışmalar bittikten sonra net bilgi verebileceklerini söyledi.

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