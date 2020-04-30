  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:02:51 -
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 50 paket halinde 1101 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, ''Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen F.Ö, S.Y. ve F.U. tutuklandı, E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu
Siyaset

CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu. Kaftancıoğlu, iktidarın ..
Erdoğan talimatı verdi! Bu akşam yola çıkıyor
Siyaset

Erdoğan talimatı verdi! Bu akşam yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e yardım gönderil..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı