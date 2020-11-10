GÜNCELLEME - Kartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın

İSTANBUL (AA) - Kartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Mahallesi Karaca Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bir geri dönüşüm aracı da zarar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.