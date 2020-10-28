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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:03:06 -
GÜNCELLEME - Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın nedeniyle çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Koyunoğlu Mahallesi'ndeki zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında bölgede kurulu çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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