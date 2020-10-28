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Aktüel GÜNCELLEME - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

Vali Kamuran Taşbilek: - "Aşırı bir rüzgar var bölgede. O rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor" - "Çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik" - "Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Arkadaşlarımızla uzmanlarımızla değerlendireceğiz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:24:14 -
GÜNCELLEME - Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda yangın çıktı.

İlçenin Yeşilköy köyü mevkisinde, Örümcek Ormanları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, bütün ekiplerin bölgede olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede aşırı rüzgar olduğuna işaret eden Taşbilek, "O rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bütün ekipler oraya sevk edildi. Hava rüzgarlı, müdahale etmeye çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Taşbilek, her yerden takviye talepleri olduğunu belirterek, "Orman Teşkilatı zaten kendi bünyesinde bize takviye taleplerini yaptı. Biz de çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik, Erzurum'a kadar, takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının etkili olduğu alan konusunda şu anda rakam vermenin doğru olmadığını dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:

"Çünkü değişik değişik yerlerde gözüküyor. Sıçramalar söz konusu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Arkadaşlarımızla uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Orman Teşkilatımız orada, bütün müdahalesini yapıyor."

Vali Taşbilek, kendisinin de yangın bölgesine gittiğini sözlerine ekledi.

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat ise kendisinin de yangın bölgesinde olduğunu belirterek, şu anda yangın nedeniyle tehlike altında yerleşim yeri olmadığını ifade etti.




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