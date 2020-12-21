  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, 25 farklı trafo hırsızlığının ardından elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 500 bin lira zarar verildiğini tespit etti

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:26:49 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ara ara yaşanan elektrik kesintilerinin kabloların çalınması nedeniyle meydana geldiği bilgisine ulaştı.

Trafolara girip kablo ve demir çalan zanlıları yakalamak için oluşturulan özel ekip, hırsızlığın olduğu bölgelerdeki 286 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı yakaladı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'üne adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polis ekipleri, kentteki 25 farklı trafo hırsızlığı olayının ardından elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 500 bin lira maddi zarar verildiğini tespit etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

İkinci el arabası bulanan ya da 2. el araç satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatlarını merak ediyor. Koronavirüsün İngiltere başta olm..
3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler
Dünya

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade ..
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!
Gündem

Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fatih Altaylı'ya ders niteliğindeki açıklamasından sonra Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Tür..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay