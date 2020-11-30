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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:00:06 -
GÜNCELLEME - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osman A. yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu araçta bulunan Karadağ'ın eşi Mülten Karadağ, torunları Yusuf (10) ve Yunus Kılınç (4) ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Kılınç kurtarılamadı.

Mülten Karadağ'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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