  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya bu otomobili konuşuyor! Görücüye çıktı

Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bilen İnce'den bomba itiraflar

İçişleri Bakanlığı duyurdu... İşte son 10 yılda sınır dışı edilen terörist sayısı

ABD’li isimden Pentagon’a Türkiye çağrısı: Bu çok önemli! Bastırmak lazım

4 PKK'lı inlerinden böyle çıkarıldı! Görüntüler son dakika yayınlandı

Ah Tayyip Bey ah! Bıraksaydın AKM harabe kalsaydı! Müjdat Gezen’in ‘Teşekkürler’ diyeceğini mi sandın?

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

Hindistan’dan küstah uyarı! SİHA satışları Türkiye için felaket olurmuş

Birleşmiş Milletler'e Türk SİHA'ları damga vurdu

Belediyede bile bunu yapanlar bankada neler yapmaz? 'El altından' iş çeviren Aykut Erdoğdu esnafa olta attı
Gündem Gülşen'in konserine kan bulaştı!
Gündem

Gülşen'in konserine kan bulaştı!

Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, kendini sahnelerde ahlaksızca teşhir eden şarkıcı Gülşen’in konserine, çıkan kavga sonucu kan bulaştı. Konser esnasında çıkan kavgada M.C. (17) tarafından bıçaklanan Akif Ozan Özdoğan (15), hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:03:00 -
Gülşen'in konserine kan bulaştı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Gülşen’in sahneye çıktığı konserde kavga çıktı. Adana'da gerçekleşen kutlamalarda çıkan kavgada M.C. (17) tarafından bıçaklanan Akif Ozan Özdoğan (15), hayatını kaybetti. Adana'daki olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan, iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen’in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.’yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun’u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen M.C.’yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Annesi isyan etti

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri yapılan Akif Ozan Özdoğan’ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Özdoğan’ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını ifade etti. İki oğlunu da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için konsere gönderdiğini dile getiren Emel Özdoğan, “Onlar gittikten sonra aradım. ‘Oğlum ben de geleceğim’ dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum" dedi.

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, “Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Ozan’ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Ozan’ın bana ‘bıçaklandım’ diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz” diye konuştu.

Akif Ozan Özdoğan'ın babası Ahmet Duran Özdoğan'ın, 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!
Gündem

CHP yandaşları ve FETÖ’den yargılanan isimleri bünyesinde barındıran Flash TV’de kriz!

Birçok CHP yandaşı ve FETÖ’den yargılanan ismi bünyesinde toplayarak 11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de yine bir kriz patladı. ..
Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?
Medya

Cengiz Yüzbaşı kimdir Kıbrıs Zafere doğru?

Cengiz Topel kimdir hayatı? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi milyonları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Dizede yer a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay