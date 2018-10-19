Güler: Kredi maliyetlerimiz üçe katlandı

BUĞRA KARDAN

Yüzde 40’ı geçen faiz oranları beyaz eşya sektörüne de büyük darbe vuruyor. Soruna el atılması gerektiğini belirten Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, “Faiz çok büyük bir problem. Şu anda sektörde önemli bir yeri olan büyük şirketler dahi likiditeye kolay erişemiyor. Küçük firmaların durumu daha vahim” dedi.

Finansmana erişim kolaylaşsın

Kredi maliyetlerinin üçe katlandığına işaret eden Güler, “Daha evvel yüzde 10-15 olan maliyetler şu anda yüzde 40-45 dolaylarında. Bu önemli derde deva bulunmalı” çağrısı yaptı.

Krediye erişimi kolay kılacak önemli adımlar atılması gerektiğini dile getiren Güler, “Bu çerçevede yüzde 6,7 olan ve büyük bir yük haline gelen ÖTV külliyen kaldırılmalı. Böyle bir adım firmaları rahatlatır, yatırımları arttırır” ifadelerini kullandı.

Güler, ayrıca beyaz eşya sektörünün güç bir dönemden geçtiğini; ilk 9 ayda yüzde 1,9 küçüldüğünü söyledi.