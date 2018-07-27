"G.Saray’ın teklifi komikti"

Genç yıldıza 5 kulübün talip olduğunu söyleyen Hasan Çavuşoğlu, “Galatasaray oyuncu sattıktan sonra yeniden görüşeceğiz. Ancak bize ilk teklif ettikleri rakam çok komikti’ dedi.



Sarı kırmızılıların en önemli transfer hedeflerinden biri olan Emre Akbaba için çok flaş açıklamalar geldi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Galatasaray bize takas teklif etmedi. Onlar oyuncu sattıktan sonra yeniden görüşeceğiz. Ancak ilk teklif ettikleri rakam çok komikti. Geçen sezon Başakşehir'le 5 milyon Euro'ya anlaştık ama Emre gitmek istemedi. Şimdi bu rakamın yarısını nasıl kabul edelim. Emre'ye yurt dışından da talipler var. 5 kulüp ilgileniyor. Başakşehir'le yeniden görüşmemiz gündemde" ifadesini kullandı.

