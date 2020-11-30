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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:50:49 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 466 bin 49 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 63 milyon 126 bin 674'e çıkarken, virüs saptanan 43 milyon 587 bin 601 kişi de sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 750 bin 608 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 273 bin 77 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 432 bin 75), Brezilya (6 milyon 314 bin 740), Rusya (2 milyon 295 bin 654), Fransa (2 milyon 218 bin 483), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 617 bin 327), İtalya (1 milyon 585 bin 178), Arjantin (1 milyon 418 bin 807), Kolombiya (1 milyon 308 bin 376), Meksika (1 milyon 107 bin 71), Almanya (1 milyon 55 bin 607), Polonya (985 bin 75), Peru (962 bin 530), İran (948 bin 749), Güney Afrika (787 bin 702), Ukrayna (732 bin 625), Türkiye (607 bin 628), Belçika (576 bin 599), Irak (550 bin 435), Şili (550 bin 430), Endonezya (538 bin 883), Çekya (519 bin 723) ve Hollanda (518 bin 910)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (172 bin 848), Hindistan (137 bin 177), Meksika (105 bin 655), İngiltere (58 bin 245), İtalya (54 bin 904), Fransa (52 bin 325), İran (47 bin 874), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 895), Arjantin (38 bin 473), Kolombiya (36 bin 584), Peru (35 bin 923), Güney Afrika (21 bin 477), Polonya (17 bin 29), Endonezya (16 bin 945), Belçika (16 bin 547), Almanya (16 bin 533), Şili (15 bin 356), Türkiye (13 bin 558), Ekvador (13 bin 423), Ukrayna (12 bin 327), Irak (12 bin 224), Kanada (12 bin 32) ve Romanya (11 bin 193)."

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