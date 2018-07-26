Göztepe'den anlamlı pankart: Geçmiş olsun...
Hollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle sahaya üzerinde Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' yazılı pankartla çıktı.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:34
Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti.
Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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