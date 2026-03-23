  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD ve İsrail’e rest: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek Batı Trakya'da bir cami daha provokatif saldırının hedefi oldu Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar küresel tarım ve enerji piyasalarını sarsıyor! Arad Kan Ağlarken Netanyahu kahkaha atıyor: Bunlar insan olamaz Bölgedeki 11 enerji ve arıtma tesisinin görüntülerini yayımladı İran Orta Doğu’nun suyunu kesecek! Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte! Hırsızlar yüzünden Cumhuriyet tehlikede Hemşehrisinden Özgür Özel’e şok suçlama! “FETÖ’cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor” "CHP ellerinde oldukça suç işlemeye devam edecekler" "FETÖ’nün eczacısı CHP’nin başında" Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem Görevden alınan başkana rekor hapis istemi! İnan Güney'in cezası belli oldu
Görevden alınan başkana rekor hapis istemi! İnan Güney'in cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Görevden alınan başkana rekor hapis istemi! İnan Güney'in cezası belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yürütülen soruşturmada beklenen adım atıldı. Aralarında Güney’in de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyle, belediye yönetimindeki usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnan Güney'in de aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi
CHP’de "adaylık" borsası kurulmuş! Muhittin böcek dosyasında 100 milyonluk rüşvet çarkı deşifre oldu!
CHP'li Ali Mahir'in sağ kolu... Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, vatandaşa saldırdı!
"CHP ellerinde oldukça suç işlemeye devam edecekler" "FETÖ’nün eczacısı CHP’nin başında"
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23