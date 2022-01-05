Görenler şaştı kaldı: BMW'den, araç rengini saniyeler içinde değiştiren yeni teknoloji

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2022 fuarı bugün kapılarını açtı.

Etkinliğe katılan firmalardan biri olan Alman otomobil üreticisi BMW, yeni iX M60 modelini görücüye çıkarırken, tek bir dokunuşla aracın rengini komple değiştiren yeni sistemini de ilk kez tanıttı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde BMW iX model otomobilin başta gri renge sahipken söz konusu yeni teknolojinin çalıştırılmasıyla hızlı bir şekilde beyaz bir renge büründüğü görülüyor.

BMW bu teknolojiyi mevcut ya da yeni tasarlanan model araçlara yükleyip yüklemeyeceğine dair açıklama yapmazken, gösterinin sadece CES 2022 şovunun bir parçası olabileceği de ifade ediliyor.

Yeni BMW iX M60, saatte 0’dan 100 kilometreye sadece 3,6 saniyede tırmanabiliyor. Çift motoruyla birlikte 1100 nm tork sağlayan yeni elektrikli modelin menzili ise 450 kilometre.