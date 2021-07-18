Google Süleyman Demirel’in partisini HDP olarak gösterdi

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Çalışanları arasında çok sayıda FETÖ’cünün bulunduğu bilinen dünyanın en büyük arama motoru Google, Türkiye'nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in partisini HDP olarak gösterdi.

Yaşanan bu olay Akit okurlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Süleyman Demirel’in siyasi hayatına ilişkin araştırma yapan üniversite öğrencisi bir Akit okurunun Google arama motoruna Demirel'in ismini yazmasıyla ortaya çıkan olay, vatandaşı şoke etti.

Konuyu hemen Akit’e aktaran İslam Akdoğan isimli vatandaş, "Süleyman Demirel'i vesayet döneminde yaptıkları ve 28 Şubat darbesi sırasında takındığı tutum nedeniyle hepimiz yadırgadık, eleştirdik. Ancak defalarca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevinde bulunmuş, Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış ve bu dünyadan göçmüş bir devlet adamına yapılan saygısızlık, Türkiye’ye yapılmış bir saygısızlıktır. Google denilen arama motorunu, bu iyi niyetten yoksun işleminden dolayı kınıyoruz” dedi.

Bu kasıtlı bir toplum mühendisliği çalışması!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Ali Yılmaz isimli bir diğer Akit okuru ise, "Bence mesele sadece Süleyman Demirel ile ilgili değil. Bu bir toplum mühendisliği çalışması. Bugün Süleyman Demirel ile ilgili bilgileri değiştirirler, yarın başka bir devlet adamını hedef alırlar. Tarihimizde büyük hizmetleri bulunmuş padişahlarımızı, paşalarımızı hedef alabilirler. Bu iş Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.S) kadar varabilir. Bu nedenle yetkili makamların bir an önce bu tür saldırılara ve hakaretlere karşı gerekli önlemleri alması elzemdir" ifadelerini kullandı.