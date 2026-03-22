Google Gemini Mac’e geliyor: Yapay zekada yeni dönem başlıyor!

Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir adım atılıyor. Google Gemini için geliştirilen Mac masaüstü uygulamasının kapalı beta sürecine girdiği ortaya çıktı. Bloomberg raporları ve uygulama araştırmacılarının sızıntılarına göre, bu yeni yazılım Mac kullanıcılarına doğrudan sistem üzerinden erişilebilen güçlü bir yapay zeka deneyimi sunacak.

Bu hamle, ChatGPT ve Claude gibi rakiplerin masaüstü uygulamalarına doğrudan yanıt olarak görülüyor.

Apple ve Google Arasındaki Duvarlar Yıkılıyor

Yıllardır rekabet içinde olan Apple ve Google, yapay zeka alanında iş birliğini derinleştirmeye başladı.

Bu değişimin ilk işaretleri, Apple Vision Pro için geliştirilen YouTube uygulamasıyla ortaya çıkarken, şimdi de Mac için yerleşik bir yapay zeka uygulamasının test edilmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu gelişme, iki dev arasındaki teknolojik entegrasyonun hızlanacağının güçlü bir göstergesi.

Yeni Uygulama Neler Sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre Google Gemini’nin Mac sürümü, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirecek özelliklerle geliyor:

Tarayıcıya bağımlılık sona eriyor: Yapay zekaya doğrudan masaüstünden erişim

Dosya entegrasyonu: Belgeleri sürükle-bırak yöntemiyle anında analiz

Sistem uyumu: Takvim, notlar ve fotoğraflarla etkileşim

Hızlı erişim: Daha akıcı ve kesintisiz kullanım deneyimi

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, yapay zekayı günlük iş akışlarının merkezine yerleştirebilecek.

Yayın Tarihi Bekleniyor

Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, uygulamanın yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor. Sektör kaynakları, Google Gemini’nin Mac’e gelişiyle birlikte yapay zeka rekabetinin yeni bir boyuta taşınacağını değerlendiriyor.