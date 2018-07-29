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Gomis'e 10 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetemi Gomis'e Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 17:25
Gomis'e 10 milyon euroluk teklif

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak bitiren Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ın Gomis'e ilk olarak 6.5 milyon Euro teklif ettiği, Fransız yıldızın bu teklifi reddettiği belirtildi. Suudi ekip ise ikinci teklif olarak Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.

Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak ise Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu düşünüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 17:25
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