Gomis'e 10 milyon euroluk teklif

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak bitiren Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ın Gomis'e ilk olarak 6.5 milyon Euro teklif ettiği, Fransız yıldızın bu teklifi reddettiği belirtildi. Suudi ekip ise ikinci teklif olarak Gomis'e yıllık 10 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.

Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak ise Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu düşünüyor.