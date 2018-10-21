Girişimlerini ‘Lonca’ ile güçlendirdiler

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem mezunlarını verdi. Dokuz girişimci ekibe altı ay boyunca eğitim ve mentorluğun yanı sıra kuluçka hizmeti, hibe ve Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkânı sunulan merkezde çocuk ve gençlere yönelik iş geliştirme eğitimlerinden KOBİ’lere destek sağlayan programlara kadar birbirinden farklı projeler desteklenip geliştirildi.

Yüzlerce müracaat geldi

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Lonca Girişimcilik Merkezi’ni yazılım, teknoloji ve FinTech alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini girişimcilerle paylaşmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken İrfan Yılmaz, “Merkezimize genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul ediyoruz. Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme gibi pek çok farklı alanda projesi olan girişimcilerimiz başvurabiliyor. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeleri değerlendiriyoruz. Her iki dönemimize de yüzlerce başvuru yapıldı. Ekonomik büyümeden toplumsal ve sosyal gelişime kadar pek çok alanı şekillendiren konulara bu derece yoğun ilgi olması bizleri mutlu ediyor” dedi.

400 başvurudan 9’u seçildi

Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci döneminde 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Merkeze kabul edilen 9 ekipten 2 tanesi süreç dahilinde projesini durdurmaya karar verdiği için ikinci dönemden 7 girişim mezun olabiliyor.

Hangi hizmetler veriliyor?

Lonca Girişimcilik Merkezi’ndeki girişimcilere eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka hizmetinin yanı sıra hibe, Ar-Ge desteği ve FinTech’ler için API gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor. Eğitimin ardından topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağı düşünülen uygulamalar projelendirilip Kuveyt Türk’ün iş süreçlerine dâhil ediliyor. Bazı projelerin girişimcileri ise Kuveyt Türk’ün KOBİ veya ticari müşterileriyle buluşturuluyor.