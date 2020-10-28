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Aktüel Giresun'da örtü yangını
Aktüel

Giresun'da örtü yangını

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:33:25 -
Giresun'da örtü yangını

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde fındık bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan örtü yangını kontrol altına alındı.

Tepeköknarlı köyündeki bir fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alandaki bitki örtüsüne sıçradı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve zarar tespitinin, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacağı belirtildi.


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