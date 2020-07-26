  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ bulundu

Giresun'da 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 07:46:00 - 2020-07-26 07:51:04
Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

"Sadece biraz acıkmış ve korkmuş"

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı