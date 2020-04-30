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Aktüel

Giresun’da bir köy daha karantinaya alındı

Giresun’un Güce ilçesinde İlit Köyü Kıran Mevkii koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:09:46 -
Giresun’da bir köy daha karantinaya alındı

Giresun’un Güce ilçesinde İlit Köyü Kıran Mevkii koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.


Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güce ilçesinde İlit Köyü Kıran Mevkii korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27., 28. ve 72. maddeleri kapsamında 30 Nisan 2020 tarihi saat 17.00’den itibaren 14 süre ile karantina uygulanmasında karar verildi. Karantina tedbirleri çerçevesinde İlit Köyü Kıran Mevkiine giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı. Bu süreçte köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci ve 284’üncü maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

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