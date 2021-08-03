Gezi’de yapamadıklarını yangınlarla yapmaya çalışıyorlar

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bugün dernek merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Son günlerde sosyal medya ve batılı yayın organlarında Türkiye’yi aciz gösteren yayınlar yapıldığını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ‘Biz bu oyunu Gezi olaylarında da gördük. Gezi olaylarında yakıp yıkma görüntüleri nedeniyle Türk Ekonomisi 3 milyar dolar kaybetti. Şimdi de bu yangınlar bahane edilerek turizm baltalanıyor. Amaç ekonomiyi çökertmek” diye konuştu.

Yangınları PKK terör örgütü çıkardı ama…

Batılı medya kuruluşları ve sosyal medya mecraları yangınları PKK terör örgütü mensuplarının çıkardığını gizlediğini belirten Burhan ‘Türkiye düşmanı sosyal medya mecraları ve yayın organları PKK terör örgütünün bu yangınları yapmasına rağmen tek satır yazmıyorlar. Bu ahlaksız tutumu kınıyoruz” dedi.

Anadolu medyası bu oyunu bozacak

Batılı medya kuruluşlarının ‘Help Türkiye’ etiketi ile Türkiye’yi aciz göstermeye çalıştıklarını öne süren Burhan “ Sanki ülkemizde yangına müdahale edilmiyor. Sanki devlet aciz gibi gösteriyorlar. Global Call diye bir etiket açmışlar ülkemizin imajını kötülüyorlar. Bizler bu kara propandayı elimizden geldiği kadar bozacağız. Milli ve yerli yayınlar yapmayı sürdüreceğiz. İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun’un açıklamaları çok net. Batılıların ne yapmaya çalıştığını gösteriyor. Türkiye aciz değildir. Bu yayın organlarını kınıyoruz. “ dedi.