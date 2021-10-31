  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!
Gündem

Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!

Gezi Parkı terörüne destek veren, Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümü için ‘Hayatı durdurun’ çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten hapis cezası alan sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay, AKM’nin açılışına davet edilmediği için fena bozulmuş. Zuhal Olcay, “Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim. Orada oynamadan ölmeyeceğim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 02:02:00 -
Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AKM’nin açılışına davet edilmeyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay, fena bozulmuş. AK Parti ve hükümete tepki gösteren Gezici Olcay’ın sözleri, psikolojisinin ne derece bozulduğunu da ortaya koydu.  

Zuhal Olcay’ın, katıldığı bir program sırasında çıktığı sahnede şunları söyledi: 

“Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! CHP’den AK Parti’ye geçtiler
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! CHP’den AK Parti’ye geçtiler

Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiler...
Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu
Gündem

Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?

Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay