Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!
Gezi Parkı terörüne destek veren, Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümü için ‘Hayatı durdurun’ çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten hapis cezası alan sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay, AKM’nin açılışına davet edilmediği için fena bozulmuş. Zuhal Olcay, “Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim. Orada oynamadan ölmeyeceğim.” dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
AKM’nin açılışına davet edilmeyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay, fena bozulmuş. AK Parti ve hükümete tepki gösteren Gezici Olcay’ın sözleri, psikolojisinin ne derece bozulduğunu da ortaya koydu.
Zuhal Olcay’ın, katıldığı bir program sırasında çıktığı sahnede şunları söyledi:
“Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.”