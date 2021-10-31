Gezi terörünü destekleyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay’ı AKM fena bozmuş: Oynamadan ölmeyeceğim!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AKM’nin açılışına davet edilmeyen sanatçı bozuntusu Zuhal Olcay, fena bozulmuş. AK Parti ve hükümete tepki gösteren Gezici Olcay’ın sözleri, psikolojisinin ne derece bozulduğunu da ortaya koydu.

Zuhal Olcay’ın, katıldığı bir program sırasında çıktığı sahnede şunları söyledi:

“Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.”