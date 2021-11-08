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Kadın - Aile Gerçek inci nasıl anlaşılır?
Kadın - Aile

Gerçek inci nasıl anlaşılır?

İnci; kadınların her dönem vazgeçilmez aksesuarlarından ve dünyadaki değerli taşlardan bir tanesidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:12:00 - 2021-11-08 21:13:04
Gerçek inci nasıl anlaşılır?

İnci; kadınların her dönem vazgeçilmez aksesuarlarından ve dünyadaki değerli taşlardan bir tanesidir. En değerli süs eşyaları arasında yer alan inci, eski çağlardan beridir inci değerli taşı en çok kullanılan süs taşlarından bir tanesi olmuştur.  İncilerin uzun süre kasa ve kapalı yerlerde saklanmaması, solup matlaşmalarına neden olur. Bu neden ile incilerinizi sıklıkla takmanız önerilmektedir.  Gerçek ve sahte inci nasıl anlaşılır merak ediyorsanız, sıraladığımız testleri uygulayabilirsiniz.

Diş testi

İnciyi yavaşça dişinize değdirin. Doğal veya kültürlü ise, yüzeyi pütürlü hissedilir. Sahte olduğunda, yüzeyi pürüzsüz hissettirecektir.

Kusurlar

Gerçek bir inci, nadiren mükemmel görünür. Genellikle hafif kusurları ve düzensiz bir şekli olacaktır. Döndürüldüğü zaman ışığı farklı şekilde yansıtacaktır. Ancak, sahte bir inci genellikle mükemmel görünür ve yüzeyinde hiçbir kusur görünmez.

Kazıma yöntemi

İncinin hakiki olduğunu anlama yöntemleri arasında bıçak ve kesici alet yöntemidir. İlk olarak inciyi bir bıçak yardımı ile üzerini kazıyın. Daha sonra 5 dakika kazıyınca eliniz ile kazıdığınız yeri silin. Hakiki incide bıçak ile kazısanız dahi herhangi bir şey olmayacaktır. 

Parlaklık

İncinin parlaklığı, onu bu kadar cazip kılan şeydir. Yüksek kaliteli bir inci güçlü ve berrak bir parlaklığa sahip olacaktır. Üzerine ışık çarptığında, neredeyse içinden gelen ışık gibi parlayacaktır.

Ateş yöntemi

İlk olarak inci tanesini elinize alın. Küçük bir maşa yardımı ile bu inciyi tutun. Daha sonra ateşin üzerinde maşa ile birlikte bekletin. Eğer bu inci gerçek bir inci ise herhangi bir şekilde ateşten zarar görmeyecektir. Fakat eğer sahte ise plastikleri aşağıya dökülmeye başlayacaktır. Ateşe tuttuktan sonra incide bir takım renk değişiklikleri yaşanırsa bu durumda da sahte olduğu anlaşılır. 

 

 

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