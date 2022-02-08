  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi! Çamurundan sürülebilir Bugatti yaptılar!
Otomotiv

Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi! Çamurundan sürülebilir Bugatti yaptılar!

Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:12:00 -
Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi! Çamurundan sürülebilir Bugatti yaptılar!

Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı Youtuber'lar tarafından yeniden üretildi.

NHET TV isimli bir Youtube kanalı, tam bir yıl içerisinde pahalı modelin aynısını doğal malzemelerle üretti.

Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi.
Daha sonra boyanan araç, motor yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay