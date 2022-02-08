Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi! Çamurundan sürülebilir Bugatti yaptılar!
Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.
Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı Youtuber'lar tarafından yeniden üretildi.
NHET TV isimli bir Youtube kanalı, tam bir yıl içerisinde pahalı modelin aynısını doğal malzemelerle üretti.
Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi.
Daha sonra boyanan araç, motor yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.