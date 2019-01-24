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Gerçeğin ortaya çıkmasından korktular

Savcı Adem Gümüş FETÖ davasıyla ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, “Bazı sanıkların yargılama başlangıcından itibaren mahkemenin düzen ve işleyişini bozmaya yönelik olumsuz tavırlar sergilediler. Yargılama mercilerini yanıltmaya çalıştılar” dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:56
Gerçeğin ortaya çıkmasından korktular

Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve hain darbe teşebbüsünde terör örgütü FETÖ’nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında, savcı Adem Gümüş mütalaasını açıkladı. Savcı Gümüş, darbe girişimini yönettikleri gerekçesiyle yargılanan sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş’in de bulunduğu 20 sanığa 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı Gümüş mütalaasında sanıkların yargılama başlangıcından itibaren mahkemenin düzen ve işleyişini bozmaya yönelik olumsuz tavırlar sergilediklerini belirterek, “Savunma, delil bildirme, müdafii hakkından yararlanma, çapraz sorgu kapsamında sanık, katılan ve tanıklara soru sorma haklarını kötüye kullandıkları, yargılama süresince amir ve üstleri tarafından kaldırıldıklarını ve suça karıştırıldıklarını iddia eden sanıkların aynı dava dosyasında yargılanan örgüt yöneticisi sanıkları korumaya ve kollamaya çalıştıkları, soru sormadıkları, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye ve yargılama mercilerini yanıltmaya ve yargılamayı sürüncemede bırakmaya yönelik sözlü ve fiili tavır ve davranışlar sergilediler” dedi. 

Örgüt propagandası yaptılar

Bazı sanıklar hakkında duruş düzeni ve Ceza İnfaz Kurumu kurallarına aykırı tespit edilen davranışları nedeniyle bir kısmı suç teşkil eden bir kısmı disiplin cezasını gerektiren eylemleri nedeniyle kamu görevlileri tarafından tutanaklar düzenlendiği belirten Savcı, “Bazı örgüt mensuplarının Ceza İnfaz Kurumunda ve Duruşma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını içeren ve diğer sanıkları motive edici el yazısı notları birbirlerine ulaştırmaya çalıştıkları, odalarında ve üstlerinde bulundurdukları, kötü niyetli olarak yasal olmayan haklı gerekçelere dayanmayan sebeplerle yargılamayı sürüncemede bırakmaya yönelik duruşma tutanaklarına yansıdığı gözlenmiş, sanıkların belirtilen tavır ve davranışları tutanaklara yansımıştır” dedi.

FETÖ’cüler adil yargılandı

Yargılamanın uzatılması için olmadık yöntemlere başvuran FETÖ sanıklarının en adil şekilde yargılandığının belirtildiği esas hakkındaki mütalaada, “Cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve hain darbe teşebbüsüne konu olay ve eylemlerle ilgili sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasında hukuk devleti ilkelerine uygun, tarafsız ve adil yargılama yapılıp delillerin toplandığı anlaşıldığından, sanıkların hukuki durumlarına uygun şekilde cezalandırılması ve bazılarının atılı suçların tamamından ya da bir kısmından beraatına karar verilmesi talep edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:56
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  4. Akıncı Üssü
  5. savcı Adem Gümüş
  6. Kemal Batmaz
  7. Nurettin Oruç
  8. Hakan Çiçek
  9. Harun Biniş
  10. Ceza İnfaz Kurumu
  11. FETÖ/PDY

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