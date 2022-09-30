Genelkurmay'ın kasasındaki Barnabas İncili'nde Kur'an'dan sure çıktı! Çarpıcı açıklama

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ilişkin sıradışı yorumlarıyla tanınan araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan, bir dönem Güneydoğu Anadolu'daki bir mağarada ele geçirildiği iddia edilen Barnabas İncili hakkında konuştu.

Kıbrıslı Aziz Barnabas'ın M.S. 40'lı yıllarda yazdığı iddia edilen Barnabas İncili'nde Kur'an-ı Kerim'den pasajlar bulunduğunu dile getiren Serhat Ahmet Tan, buna delil olarak ise sözkonusu İncil'i bir dönem elinde bulundurduğunu söyleyen Müfit Yüksel'i gösterdi.

Araştırmacı Yazar Serhat Ahmet Tan, Barnabas İncili'ne ilişkin Müfit Yüksel'den aldığı bilgiyi Youtube kanalında anlattı.

Yüksel'e "Barnabas İncili'nde Kur'an-ı Kerim'le ortak bir şey var mı?" diye sorduğunu, Yüksel'in ise "Yusuf Sûresi var" şeklinde cevap verdiğini dile getiren Tan, bu sûrenin Kur'an-ı Kerim'in anahtarı niteliğinde olduğundan bahsetti.

"Esas İncil olduğu iddia edilen ve şu anda Genelkurmay'ın kasasında kilitli bulunan Barnabas İncili'nde Yusuf Sûresi'nin var olduğu bana söylendi" diyen Serhat Ahmet Tan, 101. ayetteki "Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!" ifadesine de dikkat çekti.

Dünyadaki bütün iyi roman ve senaryonun ana çatısının da Yusuf Sûresi'ni kopya ettiğini ileri süren Tan, şunları söyledi:

"Bir roman yazacaksan buradaki temel çatıyı anlayabilirsen o romanı çok kolay yazarsın, karakterlerin hepsini değiştirirsin, maceralarını değiştirirsin ama o ana çatı üzerinden hemen bir senaryo yazabilirsin. Yani Yusuf Sûresi bizim seyrettiğimiz ne kadar film, okuduğumuz ne kadar roman varsa hepsinin ana çatısıdır."

Şırnak'taki dev mağarada bulundu

1983 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı 'Kela Memo' mevkiinde köylüler, dev bir mağaraya rastladı. Yeraltı şehrini andıran doğal yapının içerisinde bir lahit bulunuyordu. Lahitin kapağını açanlar içeride bir mumya ve yanında büyük boy bir kitapla karşılaştı. Küçük bir odayı andıran lahitte ufak bir kitap daha bulunuyordu.

İşte o ufak kitabın ilk nüshası, sonraki günlerde Süryanice ve Aramca uzmanı Hamza Hocagil tarafından okunacaktı. Orada şu ifadeler yazıyordu:

"Ben Kıbrıslı Barnabas. Bu, benim gökler/semavi yılla 48. yılda yazdığım 4. İncil nüshasıdır. Bu, vahyi sadık olan Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa'ya vahyidir."

İlahiyatçı Prof. Hayreddin Karaman, 2019 yılında Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Genelkurmay kasasında olduğu ileri süren Barnabas İncili'ne dair önemli sorular sormuş ve şunları yazmıştı:

"2009 yılı sonrasını bilmiyoruz"

"1984 Eylülünde İstanbul'a getirilmesi için bir meblağ karşılığı köylülerle anlaşılır. Burada, bu İncil nüshasının İstanbul’da Hamza Hocagil tarafından tercüme edilip, orijinalinin tıpkıbasımı ile birlikte yayınlanması ve nüshanın da Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Bölümüne koyulması hedeflenmişti. Ne var ki, Ekim 1984'te bir ihbar sonucu Sıkıyönetim idaresince ele geçirilmesi bu projeyi akim bırakır. Birkaç yıl Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinin kasalarında muhafaza edilen Barnabas İncili nüshası bilâhare Ankara'ya gönderilir. Burada, Etimesgut Dil-İstihbarat Okulu'nda iken 13 varaklık bir fotokopisi de alınır. Daha sonra ise Genelkurmay Karargâhına nakledilir.

Müfid Bey’in ilgili yazısından kısaltarak aktardığım bu bilgi şöyle sona eriyor: Bu İncil nüshaları 2009 yılı şubatına kadar Genelkurmay Karargâhında muhafaza edilmekteydi. Sonrasını ise bilmiyoruz.

Dinler tarihi ve İslâm’ın sahihliği konularında çok önemli olan bu İncil şimdi nerededir, orijinali tercümesiyle beraber niçin yayınlanmaz?

Bu konuyu da yine devletin ilgili birimleri açıklamalıdırlar."