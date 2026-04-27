Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 157 sürekli işçi alımı için süreç resmen başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilan takviminden başvuru ekranına, genel şartlardan kura tarihine kadar birçok detayı araştırıyor. Özellikle “Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru nereden yapılır?” sorusu, ilanla birlikte en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 157 sürekli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresinde yer alan “İş Arayan” bölümü üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru yapmak isteyenler ayrıca Alo 170 hattı üzerinden de sürece dahil olabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre başvurular 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu nedenle ilana başvurmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alacak?

Açıklanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacak. Bu kontenjanın 45’i engelli adaylar için, 112’si ise eski hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi kadroya alım yapacak?

İlanda yer alan bilgiye göre alım yapılacak meslek kolu temizlik görevlisi olarak açıklandı. Adayların bu kadro için belirlenen eğitim ve statü şartlarını taşıması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurulan kadronun bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmek.

Başvurunun son günü olan 4 Mayıs 2026 itibarıyla genel ve özel şartları taşıyor olmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımında özel şartlar neler?

Adayların en az ortaöğretim, yani lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. Ayrıca engelli ya da eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların, bu durumlarını belgeyle kanıtlaması zorunlu tutuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında kura ne zaman çekilecek?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Duyuruya göre kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımında sözlü sınav olacak mı?

Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek. Bu adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işe alım süreci nasıl işleyecek?

Sınavda başarılı olan ve göreve başlamaya hak kazanan adaylar, Bakanlık tarafından daha sonra açıklanacak tarihlerde istenen belgeleri şahsen teslim edecek. İşe alınacak işçiler deneme süresine tabi tutulacak. Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ise sonlandırılacak.