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Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:43
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı.


Gençlerbirliği, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie’de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:43
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