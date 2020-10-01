Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığında yeni safhaya geçti. 130 konteyneri Cidde Limanı'nda bekleten Suudi Arabistan'ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayacağı yönündeki iddialar, nakliye sektörünü harekete geçirdi.

Danimarkalı lojistik devi Maersk'ten müşterilerine, Türkiye’den gönderilen malların Suudi Arabistan gümrüklerinde takılabileceği uyarısında bulunan bir yazı gönderdi.

Maersk firması, gönderdiği uyarı yazısında, Türk mallarına yönelik bir yavaşlatma olduğunu bildirdi. Lojistik firması açıklamada "birçok yükte terminallerde ciddi beklemeler yaşanabilir veya ithalatçısı tarafından gecikmeli olarak teslim alınabilir ya da bu yüklemeler tamamen gümrüğe terk edilebilir" ifadeleri kullanıldı. Firma müşterilerine önlem alınması için tavsiyede bulundu.

UTİKAD Suudi ambargosunu doğruladı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi sivil toplum kuruluşları, Türk şirketlerinin zarar görmesinin önünü almak için konuyu gündeme aldı.

UTİKAD söz konusu gümrük engellerini, Suudi Arabistan Odalar Birliği Ulusal Lojistik Komitesi Müdürü Faisal A.Alsaleh’a resmi bir yazı gönderdi ve mevcut durumu sordu.

UTİKAD’ın ambargo söylentilerini çeşitli kaynaklardan doğrulattığı öğrenilirken Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi kararının derneğe iletilmesi talebinde bulunuldu. Ancak bu konuda henüz UTİKAD’a resmi bir dönüş yapılmadı.

3 milyar dolarlık ihracat sekteye uğrayabilir

Yetkililerden edinilen bilgiler göre, gümrüklerdeki sorunların çözülmemesi halinde Suudi Arabistan’a yapılan 3 milyar dolarlık ihracatın sekteye uğrayacağı kaydedildi.

"Malları bekletiyorlar, konteynerleri açıp mala zarar veriyorlar"

Rif Line Lojistik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem de Suudi Arabistan limanlarında Türk mallarına yönelik aylardır sıkıntı çıkardığını açıkladı. Erdem Suudi Arabistan'ın gümrüklerde malları beklettiğini ve konteynerleri açıp zarar verdiklerini söyledi.

Sipariş iptallerinin yoğunlaşma var

Yapılan son açıklamalarda ise Türk ihracatçılar Suudi Arabistan’dan gelen sipariş iptallerinin yoğunlaştığını bildirdiler.

Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri'nden açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Mücahit Arvas konuyla ilgili bir açıklama yaparak resmi bir ambargo olmadığını ifade etti.

Arvas, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ambargo iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Arvas “Son zamanlarda Suudi Arabistan tarafından Türk mallarına resmi ambargo uygulandığı yönünde kaynağı belirsiz talihsiz açıklamalar/ haberler yapılmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka uygun olduğu sürece ticaretin engellenmesi mümkün değildir. Suudi makamları tarafından da böyle bir şeyin olmadığı teyidi birçok kez alınmıştır. Oluşturulmak istenen olumsuz ve panik havasına itibar edilmemesi, dost ve kardeş halklar arasındaki ticaretin daha da derinleştirilmesine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir” dedi.

Suudi Arabistan'a 3 milyar dolar mal satan ihracatçılar ne diyor?

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, ambargo konusunda resmi bir tebligatın olmadığını söyledi. Gültepe, son bir yılda zorlama, bekletme ve ulaşımda sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal baskıların 6 aydır sürdüğünü söyledi. "Ülkede ihracatçı için şartlar her geçen gün zorlaşıyor" diyen Uysal, resmi açıklama olmamasına rağmen araçların bekletildiği ve vergilerin artırıldığını söyledi. Uysal, "Türk malları gelmesin diye her şeyi yapıyorlar" dedi.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı "Şu ana resmi ambargoya yönelik resmi bir açıklama yok. Şirketler zaten zor ihracat yapıyor. Bu söylentiler nedeni ile ihracatçı iyice tedirgin oldu. ‘Ürünlerim kapıda kalır’ endişesi içinde ve mal gönderecek olanlar da göndermekten çekiniyor. Şu an mallar bir şekilde gidiyor." ifadesinde bulundu.

130 konteyner Cidde Limanı'nda bekliyor: ‘Made in Turkey’ yazılı ürün istemiyoruz

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapan bir Türk şirketinin sahibi, son 10 günde Suudi yönetiminin daha da sertleşen bir politika güttüğünü belirtti. Türk iş adamı, “10 gün önce iş yaptığımız gümrük firmasının açıklamasına göre Cidde Limanı’nda bekleyen konteyner sayısı 96’ydı. Bu sayı şu anda 130’a çıkmış durumda” ifadesini kullandı.

Türk ihracatçı, “En fazla etkilenen gıda ürünleri oldu. Örneğin 20 gündür limanda bekleyen konteyner içerisinde çikolatalarımız var. Biz kendilerine gıda ürünlerinden muaf olalım teklifinde bulunduk. Onların teklifi ise ‘Made in Turkey’ yazılı ürün istemiyoruz" oldu. Bizzat görüşmelere şahit oldum." dedi.

Suudi vatandaşlar da etkileniyor

Gümrükte her geçen gün ardiye için ücret ödediklerini dile getiren Türk şirketinin sahibi, “Bizden daha hızlı ürün temin eden çevrede ülke yok. Alternatifimiz yok. Türk şirketlerinin yanı sıra Suudi vatandaşları da bu sorunlardan etkileniyor. Ama Riyad Yönetimi inatla Türk malı almıyor. Bize hala “paketlerinizi değiştirin" diyorlar. Siparişlerimiz düştü. Hatta iptal edilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.