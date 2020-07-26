Gelecek Partisi İletişim Sorumlusu Taha Ün gözaltına alındığını iddia etti
Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi'nde siyasal iletişim çalışmalarını yürüten Taha Ün, gözaltına alındığını duyurdu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise Ün hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını ancak ifadesinin alındığını bildirdi.
Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde siyasal iletişim çalışmalarını yürüten Taha Ün, gözaltına alındığını söyledi.
Ün, sosyal medya hesabından, ''Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize.'' ifadelerini kullandı.
"Gözaltı işlemi yok"
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise yaptığı açıklamada Taha Ün hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını ancak ifadesinin alındığını bildirdi.