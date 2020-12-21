Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü çalışması nedeniyle emniyetten sürücülere uyarı

BURSA (AA) - Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda köprü çalışması nedeniyle sürücüler, bazı saatlerde alternatif rotaları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Gebze-Orhangazi-İzmir ücretli otoyolunun (91+200 kilometresi) Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde köprü çalışması yapılacağı belirtildi.

Yol aktarmasının olduğu noktada trafik yoğunluğunun oluşmaması için güvenli trafik akışının sağlanabilmesi için alternatif güzergahlar belirlendiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretli otoyolun Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde 20 Aralık-4 Ocak tarihlerinde, otoyol köprü çalışması nedeni ile İzmir istikameti 1 kilometrelik alanda trafik akımına kapalı bulunmaktadır. Belirtilen tarihler arasında otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve Bursa şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin, acil müdahale araçlarının vakalara daha hızlı müdahale edebilmeleri için trafik yoğunluğu oluşturmamak adına sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında alternatif güzergah olarak İstanbul-Ankara istikametinden Bursa’ya gelecek sürücülerin otoyol İstanbul bağlantı yollarını takiben Yalova yolunu, İzmir istikametinden gelecek araç sürücülerinin ise Otoyol Hal Kavşağı'nı takiben İzmir yolunu tercih etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."