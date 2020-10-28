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Aktüel Gazzeli mühendisler, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti
Aktüel

Gazzeli mühendisler, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:18:29 -
Gazzeli mühendisler, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki mühendisler, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti.

Filistin Mühendisler Sendikası'nın düzenlediği eylemde, Fransa'nın sergilediği İslam karşıtı tutum aleyhinde sloganlar atıldı.

Sendika Başkanı Naci Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinlere yönelik her türlü aşağılama ve hakareti reddettiklerini söyledi.

Gazze'deki her sendikanın Fransa'nın İslam karşıtı tavrını protesto için eylem düzenlediğini aktaran Serhan, özgürlük naraları atan ülkelerin aynı zamanda özgürlükleri de ihlal ettiğini belirtti.

Serhan, söz konusu ülkelerin yöneticilerinin kendilerini ve ilkelerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'i hedef alan bu karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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