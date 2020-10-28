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Aktüel Gazze'de ulusal birliğin sağlanması talebiyle gösteriler yapıldı
Aktüel

Gazze'de ulusal birliğin sağlanması talebiyle gösteriler yapıldı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Muhammed el-Gavl: - "Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehlikeler, bir an önce ulusal birliğin sağlanmasını gerektiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:06:53 -
Gazze'de ulusal birliğin sağlanması talebiyle gösteriler yapıldı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde ulusal uzlaşı adımlarının hızlandırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Filistinliler, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısıyla ve "Kapsamlı ulusal diyalog, birliğe ve ulusal uzlaşıya giden yoldur" sloganıyla Gazze'de eş zamanlı eylemler gerçekleştirdi.

Gösterilere katılan eylemciler, Filistin davasına yönelik tehlikelerle mücadele için ulusal birliğin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan FHKC yöneticilerinden Muhammed el-Gavl, "Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehlikeler, bir an önce ulusal birliğin sağlanmasını gerektiriyor." dedi.

Filistin meselesinin bölgesel çatışmalar ve kişisel ya da partizan çıkarlardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Gavl, aksi takdirde İsrail'in çıkarlarına hizmet edilmiş olacağını ve ulusal birlik çabalarının sekteye uğrayacağını söyledi.

Filistin son zamanlarda, ülkedeki siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi'nin yakınlaşmasına sahne oluyor.

Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıkmıştı.

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