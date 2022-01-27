  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep Valisi’nden vatandaşlara uyarı
Aktüel

Gaziantep Valisi’nden vatandaşlara uyarı

Gaziantep Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabından öğleden sonra havalarda ısınma yaşanacağına dikkat çekerek, “Eriyen karlardan dolayı bodrum kat vb. yerlerde su baskınlarına karşı tedbirleri gözden geçirelim” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 15:04:00 -
Gaziantep Valisi’nden vatandaşlara uyarı

 yeniakit  Ankara 

Gaziantep Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabından öğleden sonra havalarda ısınma yaşanacağına dikkat çekti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bugün öğleden sonra hava ısınmaya başlayacak. Eriyen karlardan dolayı bodrum kat vb. yerlerde su baskınlarına karşı tedbirleri gözden geçirelim. Menfez,köprü vb yapıların ağzını kapatacak malzemeleri atmayalım. Kırsal mahallelerde de çığ riskine karşı duyarlı olalım lütfen” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay