Gaziantep Valisi’nden vatandaşlara uyarı
Gaziantep Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabından öğleden sonra havalarda ısınma yaşanacağına dikkat çekerek, “Eriyen karlardan dolayı bodrum kat vb. yerlerde su baskınlarına karşı tedbirleri gözden geçirelim” dedi.
yeniakit Ankara
Gaziantep Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabından öğleden sonra havalarda ısınma yaşanacağına dikkat çekti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bugün öğleden sonra hava ısınmaya başlayacak. Eriyen karlardan dolayı bodrum kat vb. yerlerde su baskınlarına karşı tedbirleri gözden geçirelim. Menfez,köprü vb yapıların ağzını kapatacak malzemeleri atmayalım. Kırsal mahallelerde de çığ riskine karşı duyarlı olalım lütfen” dedi.