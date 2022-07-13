Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacak.
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