  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 15:08:00 -
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23