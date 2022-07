Gazetecilere saldırı Mersin’de salgına dönüştü! Bu kez de yerel medyaya sus kurşunu

Zekeriya Say/İstanbul

Kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde, vatansever gazetecilerin üzerinde zulüm ve baskı fırtınası estiren CHP zihniyeti, çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Daha önce CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili haberleri nedeniyle kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’ni basan, akabinde belgeli haberlerinden rahatsız oldukları Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’ın kanını döken CHP’li şehir eşkıyaları bu kez de Tarsus merkezli Değişim Gazetesi’nin binasına silahlı saldırı düzenledi.

Mersin'de bu kez basına silahlı saldırı

Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan ve sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP’liler, Mersin’de çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. CHP’li Mersin Tarsus Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili belgeli haberleri nedeniyle daha önce çok sayıda tehdide maruz kalan Tarsus merkezli Değişim Gazetesi silahlı saldırıya uğradı. Dün sabah saat 7 sularında gerçekleşen alçak saldırıda, gazete binası kurşunların hedefi olurken, saldırı esnasında binada kimsenin olmaması muhtemel can kayıplarının önüne geçti.

CHP’yi yazdım, kurşunların hedefi oldum

Uğradıkları silahlı saldırıyı Akit’e anlatan Değişim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burhan Ocakoğlu, “Dün sabah saat 6.30 civarında gazete binamıza silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı silahlarla ofisimiz hedef alındı. Zanlıyı yakalamışlar. Şu an emniyette. Tutuklanan şahsı tanımıyorum. Hakkında haber yazdığımız birisi değil. Büyük ihtimalle CHP’lilerin azmettirdiği bir kişidir. Çünkü ben CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan hakkında çok haber yazıyordum. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama büyük ihtimalle bu yüzden kurşunların hedefi olduk. Ben onlardan şüpheleniyorum. Tutuklanan saldırgan da, Emniyet Müdürlüğü’ne geçerken, “Ben Emniyet Müdürüyle görüşmek istiyorum, onunla konuşacaklarım var” demiş. Polis memurlarıyla bile görüşmek istememiş.”

Basın özgürlüğü kendilerine dokunana kadar

Ocakoğlu şöyle devam etti: “Hem benim CHP’li olma sıfatım var aynı zamanda. Ben CHP’nin kurucu Gençlik Komisyonu Başkanıyım. Ama haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben daha önce CHP’lilerden çok tepki aldım. Yapmış oldukları usulsüzlükleri, yolsuzlukları, rant rezaletlerini ortaya çıkarmaya başlayınca tepkiler arttı. Bunların ne CHP’liği samimi ne de vatan sevgisi. Bunlar vatan düşmanı ya. Bunların basın özgürlüğü kendilerine dokunana kadar. Kendilerini eleştirdiğimizde ne basın özgürlüğü ne demokrasi kalıyor. Her şeyi ayaklar altına alıyorlar.”