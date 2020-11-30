Ganos Ormanı sonbahara renk cümbüşü ile veda ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan göz alıcı Ganos Ormanı, hazan mevsiminin son gününde yaşanan renk cümbüşü ile seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Ganos Dağı ve eteklerindeki büyüleyici ormanlar, sarı ve kahverenginin envaiçeşit tonuyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunduğu sonbahara veda ediyor.



Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesini kaplayan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan ormanlarda, sonbaharın son gününde de seyrine doyulmayan manzaralar mevcut.



Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın foto safari tutkunları ve doğaseverlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından birisi haline geldiğini söyledi.

Hacıoğlu, ormanların güzelliğinde huzur bulmak isteyen vatandaşların bölgede çadır kurup kamp yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem ve spor turizminde de adından söz ettiriyor. Özellikle pandemi sürecinde ilimiz çok tercih edilen bir yer oldu. Süleymanpaşa ile Şarköy ilçeleri arasındaki Ganos Dağı silsilesi içerisinde bulunan bölge, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Burada doğanın sunduğu eşsiz görsel şölenle insanlar huzur buluyor. İstanbul'a yakın olması da ilimizin sıklıkla tercih edilmesine neden oluyor."

Hacıoğlu, kente gelen ziyaretçilerin sonbaharın keyfini yaşadığını Uçmakdere'ye kış mevsiminde de ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.