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Ganalı Müslümanlardan Kovid-19'la mücadelede 750 bin dolar destek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:17:39 -
Ganalı Müslümanlardan Kovid-19'la mücadelede 750 bin dolar destek

ABUJA (AA) - Gana'da faaliyet gösteren Müslüman cemaatler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gana Ulusal Güvenlik Fonuna 750 bin dolar destek verdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkedeki Müslüman grupların oluşturduğu koalisyon adına açıklama yapan Şeyh Osman Nuhu Sharubutu, Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'ya 750 bin dolarlık yardım çeki sundu.

Şeyh Sharubutu, "Bu yardım Kovid-19'la daha etkin mücadelenin yürütülmesi amacıyla yapıldı ve bu adım, ülkedeki Müslümanların bu konuya yönelik insani yaklaşımını gösteriyor." dedi.

Yardım yapan gruplar arasında Gana Müslüman Misyonu ve Müslüman Organizasyonlar Koalisyonu gibi cemaatler bulunuyor.

Afrika ülkesi Gana'da bin 671 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, 16 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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