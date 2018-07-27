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Galatasaray’ın sağ beki Mariano’dan kötü bir haber geldi

Sarı-kırmızılı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:19
Galatasaray’ın sağ beki Mariano’dan kötü bir haber geldi

Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
 
Sarı-kırmızılılar ligde önce deplasmanda Ankaragücü sonra da iç sahada Göztepe ile karşılaşacak.
 
Geçen sezon da aynı sakatlığı yaşadı
Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı. (Fotomaç)
 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:19
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