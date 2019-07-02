0553 313 94 23

Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio talip oldu! Görüşmelere başlandı

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün'e İtalya Serie A takımlarından Lazio talip olurken genç oyuncu için 4 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı belirtildi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:47
Galatasaray'ın genç yıldızına Lazio talip oldu! Görüşmelere başlandı

Galatasaray genç bir futbolcusunu daha Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor.

Yunus Akgün adım adım Lazio'ya

Geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak’ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Yunus Akgün için kapısını çalan Lazio ile pazarlıkları sürdürüyor. Repubblica İtalya, Lazio’lu yöneticilerin Yunus’un transferini bitirmek için ikinci kez İstanbul’da Galatasaray’la masaya oturduğunu duyurdu.Haberde daha önce 18 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif eden Roma temsilcisinin fiyatı 4 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonuslar şeklinde güncellediği kaydedildi. CimBom’un UEFA’nın yaptırımları yüzünden Yunus Akgün’ün Lazio’ya transferine onay vermesinin beklendiği ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:47
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Yunus Akgün
  4. Lazio
  5. İtalya Serie A

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
    1. Yaşlı kadının safra kesesinden 450..
    2. Judoda Montreal Grand Prix'sine doğru
    3. Nalbantlık tarihe karışıyor
    4. Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi
    5. ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla..
    6. Vali Doğan, Arsuz’da incelemelerde..
    7. Bayramı ülkesinde geçiren..
    8. Adana’da ambulansa yol vermeyen..
    9. Ayhan Sincek, geleceğin sigortacılık..
    10. Robotik futbol takımından Avustralya..
    11. Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri:..
    12. Gevaş’ta sebze üretimi
    13. Husilerden Suudi Arabistan’a yeni..
    14. DGS adaylarının eğitim bilgilerini..
    15. Başkan Orhan: “Gönüller inşa ediyoruz”
    16. (Özel) Hamile karısını öldüren sanığa..
    17. Başkan Yüzügüllü’den teşekkür
    18. Darıca’lı karateciler 6 madalya ile..
    19. Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede..
    20. Sanayide çarklar hızlandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız