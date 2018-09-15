Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak: Kalıcı olmak istiyorum

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 18 yaşındaki Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

Küçüklüğünen beri bunun hayalini kurduğunu kaydeden Ozan, "Fatih hocama ve diğer hocalarıma teşekkürler, onları mahçup etmediğim için mutluyum. Küçüklüğümden beri bunun hayalini kurarak büyüdüm, ısınmak zor olmadı. Gece yatarken top ayağıma geldiğinde ne yapacağımı hep düşünürdüm. Elimden geleni yaptım ama elimden gelen bu değil, daha fazla. Kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına da teşekkür eden genç oyuncu, "Bütün takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Onlar olmasa galibiyet ve benim performansım imkansız olurdu, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.